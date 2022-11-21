Раціон на випадок блекауту: смачне печиво, яке не потрібно випікати (рецепт)

21 ноября 2022 18:15 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Раціон на випадок блекауту: смачне печиво, яке не потрібно випікати (рецепт)
Раціон на випадок блекаута: смачне печиво, яке не потрібно випікати (рецепт)
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Проблеми з електроенергією не завадять вам поласувати солодощами, якщо ви візьмете на озброєння наш рецепт.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці - 1 скл.;
  • Сіль - 1/5 ст. л.;
  • Горіхи за бажанням - 1/2 скл.;
  • Арахісова паста - 125 г;
  • Кокосова олія - 3 ст. л.;
  • Какао - 3 ст. л.;
  • За бажанням мед -  2 ч. л.

Спосіб приготування:

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1. Вівсяні пластівці завчасно, коли є електроенергія, подрібніть за допомогою блендера.

2. Додайте горіхи, арахісову пасту та перемішайте суміш, щоб вийшло тісто.

3. Ваше тісто сформуйте у печиво (на одне печиво знадобиться до 2 ст. л. тіста).

4. Приготуйте глазур для печива, для цього змішайте какао, кокосове масло та мед із водою.

4. Опустіть печиво в суміш, потім перекладіть на противень, застелений пергаментом, і заморозьте на 10 хвилин. Печиво готове до вживання! Смачного!

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