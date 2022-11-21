Раціон на випадок блекауту: смачне печиво, яке не потрібно випікати (рецепт) Алла Лисак

Алла Лисак Lifestyle-редактор Усі статті автора...

Раціон на випадок блекаута: смачне печиво, яке не потрібно випікати (рецепт) freepik.com

Проблеми з електроенергією не завадять вам поласувати солодощами, якщо ви візьмете на озброєння наш рецепт.