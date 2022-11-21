Раціон на випадок блекауту: смачне печиво, яке не потрібно випікати (рецепт)
Проблеми з електроенергією не завадять вам поласувати солодощами, якщо ви візьмете на озброєння наш рецепт.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці - 1 скл.;
- Сіль - 1/5 ст. л.;
- Горіхи за бажанням - 1/2 скл.;
- Арахісова паста - 125 г;
- Кокосова олія - 3 ст. л.;
- Какао - 3 ст. л.;
- За бажанням мед - 2 ч. л.
Спосіб приготування:
2. Додайте горіхи, арахісову пасту та перемішайте суміш, щоб вийшло тісто.
3. Ваше тісто сформуйте у печиво (на одне печиво знадобиться до 2 ст. л. тіста).
4. Приготуйте глазур для печива, для цього змішайте какао, кокосове масло та мед із водою.
4. Опустіть печиво в суміш, потім перекладіть на противень, застелений пергаментом, і заморозьте на 10 хвилин. Печиво готове до вживання! Смачного!
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