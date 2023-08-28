Телеканал ICTV2 покаже документальний фільм «Оппенгеймер – батько атомної бомби»

Сьогодні, 28 серпня, о 22:00 телеканал ICTV2 покаже прем’єру ексклюзивного документального фільму «Оппенгеймер – батько атомної бомби» від Universal Pictures.

Показ пройде в рамках прокату художнього фільму «Оппенгеймер» режисера Крістофера Нолана, прем’єра якого відбулася 20 липня.

Художній документальний фільм про те, як геніальність, гордість і невпинне прагнення однієї людини назавжди змінили природу війни... призвели до загибелі сотень тисяч людей і розв'язали масову істерію, – презентують фільм творці стрічки.

Дж. Роберт Оппенгеймер – професор фізики Каліфорнійського університету в Берклі, найбільш відомий завдяки створенню атомної бомби під час Другої світової війни. Саме він став свідком першої детонації атомної бомби в Нью-Мексико 1945 року, а пізніше процитував Бгаґавада-Ґіту: «Тепер я став Смертю, руйнівником світів».

Сюжет. Художній документальний фільм розповість про життя Оппенгеймера, починаючи з ранніх років та закінчуючи його внеском у розвиток ядерної фізики. У фільмі покажуть абсолютно нові інтерв’ю та спогади тих, хто знав вченого особисто, й тих, на кого вплинула його спадщина. Зокрема, про американського вченого розкажуть режисер вже культової стрічки Крістофер Нолан та онук вченого Чарльз Оппенгеймер. Містить фільм історії-свідчення від тих, хто пережив Хіросіму, а також цікаві досі невідомі факти від біографів батька атомної бомби.

Трейлер фільму «Оппенгеймер – батько атомної бомби»