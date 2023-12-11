ДВРЗ. Повітряна тривога: телеканал ICTV2 розпочав фільмування іронічного детективу
Днями у Києві розпочалися зйомки нового детективного телефільму «ДВРЗ. Повітряна тривога», що незабаром вийде на телеканалі ICTV2.
Це серіал про сьогодення і силу єднання задля спільної перемоги. Дуже радий, що навіть у такий час ми знаходимо можливість повертати улюблених героїв на екрани. Ми покажемо історію про вже знайомих українських дільничних, але які, як і всі українці стали іншими. Перед ними постали тепер глобальніші виклики. «ДВРЗ. Повітряна тривога» – це територія своїх людей, свого району, там, де ти не залишишся з проблемою наодинці. Тут завжди прийдуть на допомогу, – розповідає креативний продюсер Дмитро Хрипун.
Бондарю доводиться тісно співпрацювати з контррозвідниками: разом вони виходять на слід російського шпигуна. Чи зможуть вони розкрити ворожого агента, який вдало замаскувався і вже тривалий час удає з себе свого?
А крім розслідування і екшену, будуть і нові любовні походеньки Бондаря, і цікаві подробиці особистого життя Дзюби і його Насті та багато іншого. Глядачі знову зустрінуться з добре знайомими персонажами, яких зіграли: Маргарита Бахтіна, Роман Мацюта, Ксенія Мішина, Володимир Гладкий, Ігор Портянко. Будуть і нові герої, яких зіграли відомі актори, імена яких канал повідомить згодом.
Коли відбудеться прем’єра нового іронічного детективу «ДВРЗ. Повітряна тривога», телеканал ICTV2 поки що тримає в секреті.