ДВРЗ. Повітряна тривога: телеканал ICTV2 розпочав фільмування іронічного детективу

11 грудня 2023 10:12 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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ДВРЗ. Повітряна тривога: телеканал ICTV2 розпочав фільмування іронічного детективу
ДВРЗ. Повітряна тривога: телеканал ICTV2 розпочав фільмування іронічного детективу
Пресслужба каналу ICTV

Днями у Києві розпочалися зйомки нового детективного телефільму «ДВРЗ. Повітряна тривога», що незабаром вийде на телеканалі ICTV2.

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4-серійний детектив «ДВРЗ. Повітряна тривога» – нова історія про двох улюблених дільничних – Сергія Бондаря (В’ячеслав Довженко) та Петра Дзюбу (Віталій Іванченко), знята за мотивами іронічного народного серіалу «Дільничний з ДВРЗ» про справжній столичний район. Проте тут події розповідатимуть про сьогодення українців і життя дільничних у час справжньої війни. 

Це серіал про сьогодення і силу єднання задля спільної перемоги. Дуже радий, що навіть у такий час ми знаходимо можливість повертати улюблених героїв на екрани. Ми покажемо історію про вже знайомих українських дільничних, але які, як і всі українці стали іншими. Перед ними постали тепер глобальніші виклики. «ДВРЗ. Повітряна тривога» – це територія своїх людей, свого району, там, де ти не залишишся з проблемою наодинці. Тут завжди прийдуть на допомогу, – розповідає креативний продюсер Дмитро Хрипун.

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Сюжет. 2023 рік. Київ живе між повітряними тривогами, ворожими атаками, загрозами блекаутів. Двом напарникам-дільничним нема коли сумувати: крім поточних справ у воєнний час на районі знаходять вбитого чоловіка. Сергій Бондар відкриває справу...

Бондарю доводиться тісно співпрацювати з контррозвідниками: разом вони виходять на слід російського шпигуна. Чи зможуть вони розкрити ворожого агента, який вдало замаскувався і вже тривалий час удає з себе свого?

А крім розслідування і екшену, будуть і нові любовні походеньки Бондаря, і цікаві подробиці особистого життя Дзюби і його Насті та багато іншого. Глядачі знову зустрінуться з добре знайомими персонажами, яких зіграли: Маргарита Бахтіна, Роман Мацюта, Ксенія Мішина, Володимир Гладкий, Ігор Портянко. Будуть і нові герої, яких зіграли відомі актори, імена яких канал повідомить згодом.

Коли відбудеться прем’єра нового іронічного детективу «ДВРЗ. Повітряна тривога», телеканал ICTV2 поки що тримає в секреті.

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