«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами про щемливу історію кохання з найскладнішими випробуваннями

19 травня 2024 12:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами про щемливу історію кохання з найскладнішими випробуваннями
«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами
Пресслужба каналу СТБ

19 травня о 18:00 на телеканалі СТБ відбудеться всеукраїнська прем’єра серіалу «Одна родина».

Це 4-серійна мелодрама про щемливу історію кохання, якій доведеться зіткнутися з найскладнішими випробуваннями: зрада, війна і боротьба між найріднішими. Серіал знято за державної підтримки.

За сюжетом батьки Оксани та Максима – запеклі вороги не лише в агробізнесі, а й у житті. Ця ворожнеча за землю триває кілька поколінь, з часів радянського терору. Чи зможуть справжні почуття дітей подолати багаторічну ненависть між батьками? Чи витримають вони таємниці минулого та реалії сьогодення?

У головних ролях – Таїсія Щурук, Андрій Ісаєнко, Максим Самчик, Віктор Жданов та Олександр Ярема.

«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами / Пресслужба каналу СТБ

За словами креативної продюсерки серіалу Оксани Кукоби «Одна родина» – це історія боротьби за землю, яка почалася ще у 30-ті роки – часи розкуркулення, і продовжується досі – у часи повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У центрі сюжету – поле пшениці, яке і символізує землю, за яку йде боротьба. І хоча на перший погляд може здатися, що поле – це лише земельна ділянка, але для нас – це символ господарювання на своїй землі і боротьби за правду. Та це глобальний контекст. А починається наша історія з кохання двох молодих людей з різних родин, які зіштовхнуться з безліччю випробувань. Вони пройдуть через усі складнощі повномасштабної війни: наш герой іде добровольцем до лав Збройних сил України та потрапляє у полон, а героїня переживає окупацію, після чого змушена евакуюватися з рідного міста. Закохані навіть не здогадуються, що їхні родини приховують страшну таємницю, яка була закладена майже 100 років тому. Але попри всі випробування – усі повернуться до свого коріння, до своєї землі. Ця історія про те, що ми обов’язково повертаємо своє, повертаємо втрачене, але робимо це через любов, бо саме вона, у першу чергу, керує нашими героями, – розповідає продюсерка.

«Одна родина»: на СТБ всеукраїнська прем’єра мелодрами / Пресслужба каналу СТБ

Перший знімальний день зібрав команду серіалу навколо великого запашного короваю, який, вже традиційно для продакшена групи Starlight Media, замінив застарілу традицію розбиття тарілки.

Сьогодні у нашому житті, як ззовні так і всередині, і так багато розбито. Зараз більше хочеться створювати нове, ніж щось знищувати. Тому ще під час знімання іншої мелодрами для СТБ – «Просто Надія» – ми започаткували нову традицію і замінили тарілку на пиріг, яким пригощали усіх акторів і знімальну групу. А для серіалу «Одна родина» ми спекли коровай, прикрашений колосками пшениці. Ми вважаємо, що як символ він несе набагато більше значення, адже кожна українська родина починається з короваю, і це має історичний сенс, що сягає нашого коріння. Тому наш коровай – це символ щасливого майбутнього, – пояснює Оксана Кукоба.

Дивіться серіал «Одна родина» 19 травня о 18:00 на телеканалі СТБ.

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