По разным берегам: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 19.12.2019)
19 декабря 2019 21:00
19 декабря на канале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию сериала По разным берегам.
По разным берегам: Зинаида Крылова в юном возрасте осталась круглой сиротой. После предательства любимого человека она разочаровывается в людях и больше не верит в любовь. Девушка понимает, что может рассчитывать только на собственные силы. Она добивается успеха и становится "железной леди". Многие мужчины пытаются завоевать сердце Зинаиды, вокруг нее кипят нешуточные страсти, но покорить эту сильную женщину не так-то просто... Сможет ли главная героиня найти свою любовь и стать по-настоящему счастливой? Получится ли у кого-то растопить сердце "железной леди"?
8 серию сериала По разным берегам смотрите в 21:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.