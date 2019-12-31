Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

31 декабря 2020 12:55 Александр Кива
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

31 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели премьеру 4-серийного фильма «Елка на миллион».

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По сюжету сериала «Елка на миллион» –

Анна – владелица ювелирной фирмы, мама юного вундеркинда Кати и "без пяти минут жена". Однако видимое благополучие оказывается не таким уж радостным и безоблачным. Женщине предстоит разобраться с долгами бывшего мужа, которые он "повесил" на фирму, да и предложение руки и сердца от бойфренда, начальника службы охраны Игоря, она воспринимает неоднозначно.

Чтобы спасти фирму, Анна решает вложиться в уникальное ювелирное изделие – новогоднюю елку из золота с игрушками, выполненными из драгоценных камней. Однако за день до аукциона, на котором она собирается продать елку, на женщину обрушиваются неприятности...

Все серии сериала «Елка на миллион» смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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