Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Из чувства благодарности (эфир от 10.02.2020)

10 февраля 2020 20:50 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Из чувства благодарности (эфир от 10.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Из чувства благодарности (эфир от 10.02.2020)

10 феврал на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

Читайте такжеГоворить Україна прольет свет на загадочную смерть
Смотрите в новом выпуске Вещдока: В декабре 1964 года во время праздничного концерта убит администратор киевской филармонии Александр Мудрик. Его зарезали в мужском туалете. Убийца украл старинные золотые карманные часы. Вдова Александра рассказала, что пару месяцев назад к ее мужу приезжал давний друг из Москвы – Артур Шепитько. Мужчины разговаривали именно об этих часах…

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите сейчас на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер сериалы Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле

Материалы по теме

Не отпускай: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 10.02.2020)
Сериалы

Не отпускай: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 10.02.2020)
Не отпускай: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 10.02.2020)
Сериалы

Не отпускай: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 10.02.2020)
Приметы для беременных от Слепой
ЗОЖ

Приметы для беременных от Слепой
Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Анонсы на ТВ

Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1

Популярное на сайте

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK