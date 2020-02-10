Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Из чувства благодарности (эфир от 10.02.2020)
10 февраля 2020 20:50
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Из чувства благодарности (эфир от 10.02.2020)
10 феврал на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.
Вещдока: В декабре 1964 года во время праздничного концерта убит администратор киевской филармонии Александр Мудрик. Его зарезали в мужском туалете. Убийца украл старинные золотые карманные часы. Вдова Александра рассказала, что пару месяцев назад к ее мужу приезжал давний друг из Москвы – Артур Шепитько. Мужчины разговаривали именно об этих часах…
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите сейчас на нашем сайте TV.UA.