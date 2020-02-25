Родственные связи 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 25.02.2020)

25 февраля 2020 20:30 Александр Кива
Родственные связи 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию украинского сериала Родственные связи.

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Смотрите в 3 серии 2 сезона сериала Родственные связи 

Зрители увидят продолжение увлекательной мелодрамы «Родственные связи», первая часть которой с успехом прошла на «1+1». Семью Исаевых, чья жизнь наконец наладилась, ждут сложные испытания. Защищая от недобросовестного застройщика интернат, в котором выросла, главная героиня Мария Исаева рискует карьерой и не догадывается, что ее жизнь висит на волоске. Она борется не только за справедливость, но и за свою семью — не просто примирить только найденную старшую дочь с младшими детьми. К тому же, муж решает свои проблемы на работе, принимая помощь бесконечно влюбленной в него опасной женщины и проводит с ней ночь. Мария могла бы преодолеть все трудности, но почву из-под ног выбивает невероятная встреча с ее прошлым.

3 серию сериала Родственные связи смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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