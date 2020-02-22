Родственные связи: смотреть онлайн 1-4 серии

1-4 серии сериала Родственные связи 1 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Иногда судьба подбрасывает человеку чрезвычайно сложные испытания. Именно так произошло с героиней новой мелодрамы на 1+1 "Семейные связи" Марией. Она - успешная бизнесвумен, которая руководит собственной юридической фирмой и мать двоих детей. Ее идеальная, на первый взгляд, жизнь меняется тогда, когда к ней в офис приходит девушка Настя. Она утверждает, что Мария ее мать. И не просто утверждает, но и требует за сохранение секрета деньги.

Тогда женщина выгоняет из кабинета Настю, которая оставляет копии документов, подтверждающие ее слова. Чем обернется легкомысленный поступок? Удастся ли Марии сохранить репутацию? Чем заканчиваются приключения из прошлого? Узнавайте после просмотра чувственной мелодрамы.

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