Не отпускай: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 12.02.2020)

12 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию украинского сериала Не отпускай / Не відпускай.

Смотрите в 6 серии сериала Не отпускай По сюжету 8-серийной мелодрамы, компания выпускников отправляется купаться на свое любимое место, среди них - влюбленные Макс и Рита, а также шестилетний брат девушки - Витя.

В результате несчастного случая мальчик срывается с тарзанки и получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты после этого случая умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть Риту, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь один из одноклассников говорит, что именно любимый Риты толкнул ее брата.

Через 10 лет главные герои вновь встречаются в родном живописном провинциальном городке. У всех разные мотивы и намерения вернуться - кто-то хочет построить яхт-клуб, остальные - защитить родные дома от сноса и застройки. В этой напряженной атмосфере встречаются и бывшие влюбленные - одноклассники Макс и Рита.

6 серию сериала Не отпускай смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.