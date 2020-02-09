Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1

9 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Не отпускай / актер Валентин Томусяк
пресс-служба

«1+1» продолжает показ мелодраматической сериальной линейки.

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Уже 10 февраля в 20:45 на телеканале состоится премьера сериала «Не отпускай» о любви, которая не проходит даже через 10 лет разлуки.

По сюжету 8-серийной мелодрамы, компания выпускников отправляется купаться на свое любимое место, среди них - влюбленные Макс и Рита, а также шестилетний брат девушки - Витя. В результате несчастного случая мальчик срывается с тарзанки и получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты после этого случая умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть Риту, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь один из одноклассников говорит, что именно любимый Риты толкнул ее брата. Через 10 лет главные герои вновь встречаются в родном живописном провинциальном городке. У всех разные мотивы и намерения вернуться - кто-то хочет построить яхт-клуб, остальные - защитить родные дома от сноса и застройки. В этой напряженной атмосфере встречаются и бывшие влюбленные - одноклассники Макс и Рита.

Роли влюбленных, которых разлучила судьба, в сериале играют актеры Матвей Зубалевич и Евгения Нохрина. Также одну из главных ролей исполняет победительница проекта «Танці з зірками» на «1+1» Ксения Мишина. По сюжету ее зовут Аня. Она - лучшая подруга Риты, искренне хочет, чтобы та помирилась с Максимом и была счастлива. Несмотря на хорошие отношения со своим возлюбленным, ежедневно Аня чувствует боль из-за невозможности иметь ребенка. Также в сериале зрители узнают актеров Валентина Томусяка и Николая Боклана.

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Производство продукта обеспечил продакшн «Гуд медиа». Продюсерами стали Юлия Кушер и Василий Жеребило. Автор сценария - Кира Худолей, режиссер - Кирилл Капица, оператор - Вячеслав Раковский.

Победит ли сила любви человеческую подлость и сможет ли Аня стать мамой, смотрите с понедельника по четверг в 20:45 в сериале «Не отпускай» - только на «1+1».

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