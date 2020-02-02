Ксения Мишина рассказала о своих опасениях при воспитании сына: понимающая мама

2 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина рассказала о своих опасениях при воспитании сына: понимающая мама
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

Актриса поделилась трогательными кадрами с семейной фотосессии с сыном.

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Звезда «Крепостной» Ксения Мишина одна воспитывает 7-летнего сына Платона. С отцом ребенка знаменитость не поддерживает связь. Актриса считает себя хорошей и понимающей матерью, однако и у нее возникают трудности при воспитании сына, которые диктует современный мир.

В своем Instagram девушка затронула тему воспитания детей, поинтересовавшись мнением молодых мам. Актрису беспокоит не всегда позитивное влияние социума на взрослеющее поколение.

Учу его духовности, интуиции, вере и дружбе с собственным Я… Всегда хочется в детях видеть лучшее, но к сожалению пространство и социум отчасти диктует своё и спрашивая сына, кем он хочет стать ответы таковы: миллиардером; неважно, лишь бы много зарабатывать; президентом, ведь у него куча денег и много власти… Наше необъятное инфопространство и техвек даже меня, очень понимающую маму, иногда заставляют взгрустнуть. Хотя может это все и наоборот крутые желания и аффирмации?
‒ спросила актриса у своих подписчиков.

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Фолловеры растрогались совместными кадрами мамы и ребенка и оставили свои рекомендации: «Это не плохие желания. Главное, чтобы в дальнейшем способы и достижения были корректными», «Желания превратите в мотивацию для учебы, чувства ответственности», «Рамки такие, которые полезны в будущем», «Сейчас новый век. Надо учиться, нам родителям, заново. Осваивать новое пространство, слушать детей, сочетать несочетаемое».

Напомним, 

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