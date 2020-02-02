Ксения Мишина рассказала о своих опасениях при воспитании сына: понимающая мама
Актриса поделилась трогательными кадрами с семейной фотосессии с сыном.
В своем Instagram девушка затронула тему воспитания детей, поинтересовавшись мнением молодых мам. Актрису беспокоит не всегда позитивное влияние социума на взрослеющее поколение.
Учу его духовности, интуиции, вере и дружбе с собственным Я… Всегда хочется в детях видеть лучшее, но к сожалению пространство и социум отчасти диктует своё и спрашивая сына, кем он хочет стать ответы таковы: миллиардером; неважно, лишь бы много зарабатывать; президентом, ведь у него куча денег и много власти… Наше необъятное инфопространство и техвек даже меня, очень понимающую маму, иногда заставляют взгрустнуть. Хотя может это все и наоборот крутые желания и аффирмации?‒ спросила актриса у своих подписчиков.
Напомним,