Родственные связи 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 20:30 Александр Кива
Родственные связи 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 26.02.2020)
Родственные связи 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию 2 сезона украинского сериала Родственные связи.

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Смотрите в 5 серии 2 сезона сериала Родственные связи 

Главная героиня сериала девушка Ульяна обладает необычной способностью – она ощущает все тончайшие запахи. Она мечтает получить работу в престижном агрохолдинге по созданию уникальных ароматов.

Все меняется, когда в ее жизни появляется Михаил. Он – парень из богатой семьи и его родители очень пекутся за будущее своего сына. Поэтому простая обычная девушка Ульяна сразу им не понравилась.

Выйдет ли у пары быть вместе и подарить друг другу столь желанное счастье?

5 серию сериала Родственные связи смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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