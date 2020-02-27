Родственные связи 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 27.02.2020)

27 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию 2 сезона украинского сериала Родственные связи.

Смотрите в 8 серии 2 сезона сериала Родственные связи

Главная героиня сериала девушка Ульяна обладает необычной способностью – она ощущает все тончайшие запахи. Она мечтает получить работу в престижном агрохолдинге по созданию уникальных ароматов.

Все меняется, когда в ее жизни появляется Михаил. Он – парень из богатой семьи и его родители очень пекутся за будущее своего сына. Поэтому простая обычная девушка Ульяна сразу им не понравилась.

Выйдет ли у пары быть вместе и подарить друг другу столь желанное счастье?

8 серию сериала Родственные связи смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.