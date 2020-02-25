Карпатский рейнджер: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите во 2 серии сериала Карпатский рейнджер:

Киллер, который должен был убить Пола, случайно попадает в Олега Смалия. Местные полицейские и Степан, напарник участкового, подозревают в причастности к его смерти Пола. Но есть и другая проблема – теперь город остался без шерифа, и кто-то должен занять эту должность. Пол подозревает, что при перевозке могут убить одного из задержанных по делу участкового, и чтобы его спасти, канадец угоняет машину Катерины – местного врача.

2 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.