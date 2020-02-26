Карпатский рейнджер: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 1 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол принимает предложение стать шерифом Нагуры и начинает поиски пропавшей Дарины. Ведь девушка что-то знает, и перед смертью Олег попросил ее защитить. В это же время новому шерифу пытаются найти напарников. Вместе с местным жителем Пол находит нелегальную шахту по добыванию золота, а в ней – еще два трупа. Шерифу предстоит найти преступника, который наверняка захочет нелегально пересечь границу.

3 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.