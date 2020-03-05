Карпатский рейнджер: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 05.03.2020)

5 марта 2020 20:15 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 05.03.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 05.03.2020)

5 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 7 серии сериала Карпатский рейнджер:

Знакомого Степана освобождают из тюрьмы, но он не успевает его забрать и того похищают неизвестные. В мусорном баке возле тюрьмы Степан находит документы своего знакомого и решает самостоятельно его найти. Но его самого похищают и обставляют дело так, что он якобы виноват в убийстве своего знакомого. Не смотря на запрет начальства, Пол решает разобраться в этом деле сам.

7 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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