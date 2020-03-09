Любовь без памяти: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 09.03.2020)

9 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма «Любовь без памяти».

По сюжету сериала «Любовь без памяти» –

Миллионер Даниил Княжевич живет на широкую ногу. У него есть все, что нужно для полного счастья – молодость, деньги и власть. И все у него под контролем – и отношения с любовницей Ритой, и предстоящая свадьба с дочерью влиятельного чиновника Лорой. А еще план элитной застройки, но для этого нужно отобрать землю у собственников провинциальной конефермы.

Но Даниилу лишь казалось, что он в своей жизни все контролирует. После шумного празднования своего дня рождения в модном клубе, Даниила избивают двое крепких парней. Здесь судьба и сыграла с ним злую шутку. Покалеченный и несчастный Даниил Княжевич попадает на ту самую провинциальную конеферму, которую он планировал стереть с лица земли. Он падает с лошади и... уже ничего не помнит.

Использует ли дерзкий миллионер шанс начать все сначала?

Любовь без памяти: смотреть онлайн 1 серию

Любовь без памяти: смотреть онлайн 2 серию

Любовь без памяти: смотреть онлайн 3 серию

Любовь без памяти: смотреть онлайн 4 серию