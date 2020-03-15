Стань моей тенью: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 15.03.2020)

15 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма Стань моей тенью.

По сюжету сериала «Стань моей тенью» –

12 лет назад более удачливая Ольга отбила у Веры жениха Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не стала женой, она работает официанткой в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и – для безопасности – под чужим именем. Мужчина умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от ее имени важный контракт. Поддавшись на уговоры Игоря, женщина соглашается, не подозревая, что с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестёр...

Стань моей тенью – в 17:00 на канале Украина и после эфира — онлайн на TV.UA.