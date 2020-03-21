Мой милый найденыш: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.03.2020)

21 марта 2020 10:43 Александр Кива
Мой милый найденыш: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.03.2020)
Мой милый найденыш: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.03.2020)

22 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма Мой любимый найденыш.

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По сюжету сериала Мой любимый найденыш онлайн

Вера, потеряв отца и лишившись без работы, осталась с матерью пенсионеркой, и вся ответственность за семью легла на ее плечи. Вера никогда не отчаивается, устраивается на работу в такси и знакомится с Максимом, который всячески добивается ее расположения. Однажды в ее машине оказывается новорожденный ребенок. Найти, чей он, полиция не может. Вера начинает искать родителей самостоятельно, и каждая зацепка приносит еще больше вопросов…

1,2,3,4 серия сериала Мой любимый найденыш доступна для онлайн просмотра ЗДЕСЬ.

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