Мой милый найденыш: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 22.03.2020)

22 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма Мой любимый найденыш.

По сюжету сериала

Вера, потеряв отца и лишившись без работы, осталась с матерью пенсионеркой, и вся ответственность за семью легла на ее плечи. Вера никогда не отчаивается, устраивается на работу в такси и знакомится с Максимом, который всячески добивается ее расположения. Однажды в ее машине оказывается новорожденный ребенок. Найти, чей он, полиция не может. Вера начинает искать родителей самостоятельно, и каждая зацепка приносит еще больше вопросов…

1,2,3,4 серия сериала Мой любимый найденыш доступна для онлайн просмотра ЗДЕСЬ.