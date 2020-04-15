У каждого своя ложь: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 15.04.2020)

15 апреля 2020 19:30 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 15.04.2020)
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 15.04.2020)

15 апреля на СТБ зрители увидели 10 серию сериала У каждого своя ложь.

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Смотрите в 10  серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 10 серия от 15.04.2020 Марта получает результаты ДНК-экспертизы, подтверждающие, что Ярик – не сын Лапшина. Пережитые события очень меняют Марту, и она понимает, что не может продать своего малыша ни за какие деньги. У нее просыпаются материнские чувства, и теперь девушка готова даже обратиться в суд, чтобы вернуть ребенка. А как же их договор? Как отреагирует Лиза на попытку Марты отобрать у нее самое дорогое? Смотрите в мелодраме У каждого своя ложь.

У Алексея не ладятся отношения с Лизой, поскольку она не может простить мужу измену и ложь. Решится ли Лиза на развод? 

10 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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