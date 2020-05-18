Два полюса любви: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 18.05.2020)

18 мая на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Два полюса любви.

Тайна раскрыта: сестры узнали правду о своем рождении

Смотрите в 4 серии сериала Два полюса любви

Ольга затеяла опасную игру, чтобы избавиться от мужа и его дочери

Но она не знает, что у нее не одна противница, а две: Алина и Женя объединились ради общей цели. Девушки хотят, во что бы то ни стало, узнать правду о своем рождении и спасти семью Ольшанских. Как известно, правда бывает горькой…

Героини сериала «Два полюса любви» 4 серия эфир СТБ от 18.05.2020 познакомились поближе и решили друг другу помочь.

Женя должна некоторое время пожить в доме Ольшанских, а Алина – остаться с родителями, которые понятия не имею о том, что к ним вернулась вторая дочь. С помощью верного друга Олега девушки решили вывести Ольгу на чистую воду.

Тем более, что ситуация начала становиться опасной! В 4 серии сериала «Два полюса любви» на Женю напали. Кажется, кто-то твердо вознамерился избавиться от Алины Ольшанской. Злоумышленник не учел одного: Женя может постоять и за себя, и за сестру.

Олег тоже не даст Алину в обиду. Проведя время с двумя девушками, он понял, что сестры-близняшки совершенно не похожи друг на друга. Женя навсегда осталась для него воспитанницей и «девочкой, которая не любит колоть людей». А вот к Алине у мужчины начали просыпаться чувства… Будет ли это новая история любви? Смотрите в сериале «Два полюса любви» 4 серия.

Ольга решила довести задуманное до конца. Она тайком проникла в палату к мужу и выключила его аппарат жизнеобеспечения. Когда Алина пришла к отцу, его сердце уже остановилось. Успела ли девушка спасти своего папу – рассказывает «Два полюса любви» 4 серия.

Алина и Женя наконец-то пришли к своим родителям вместе

Девушки хотят расставить все точки над «і» - раз и навсегда. Как отреагировали Федя и Зина на появление второй дочери, и какую страшную правду о себе узнали девушки?

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