Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 28.05.2020)

28 мая на СТБ зрители увидели 7 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Рома возвращается домой: женитьба и новая встреча с Жанной

Родители Ромы получили звонок, которого они так долго ждали: настоящий убийца Кати найден! Это значит, что очень скоро их сын сможет выйти на свободу…

В сериале Как долго я тебя ждала 7 серия от 28.05.2020 Жанна и Рома увиделись впервые за долгое время. Но эта встреча была совсем не такой, как они думали.

Жанна рассказала Варе свою историю.

Казалось бы, Жанна имеет полное право уйти от мужа после того, как тот едва ее не изнасиловал. Но девушке почему-то жаль Славу… После аварии он впал в кому, и она не может его бросить одного в таком беспомощном состоянии. Врачи сказали главной героине сериала Как долго я тебя ждала, что ее мужу полностью противопоказаны стрессы. Жанна живет только мыслью о том, когда же вернется Рома. Тем не менее, она принимает волевое решение остаться со Славой до тех пор, пока он не выздоровеет. Но судьба распорядилась иначе! Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 7 серия, какой неожиданный поворот случился в жизни Жанны.

Родители узнали, что настоящий убийца Кати найден.

Люба и Антон были вне себя от счастья, ведь теперь их сыночек наконец-то вернется домой! Более того – Рома решил жениться на Тане, так что теперь у него будет дом и полноценная семья.

Валерий Соловьев потерял работу и уважение окружающих.

После того, как Надя явилась с повинной в отделение полиции, на нем осталось несмываемое клеймо «муж убийцы». Валерий оказался у пустого корыта. Естественно, он обратился за помощью к единственному родному человеку – дочери. Но Жанна теперь совсем не та наивная девочка, которую он помнит. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 7 серия, какой нешуточный конфликт назрел между отцом и дочерью.

Жанна и Рома снова встретились, но теперь они – совсем разные люди. Рома – бывший заключенный, которого никто не хочет брать на работу. Жанна – хозяйка огромного дома и мать двоих детей. Как прошла их встреча?

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