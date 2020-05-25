Коронавирус

Сериал Акварели смотреть онлайн
Сериал Акварели – интересная мелодрама на канале Украина.

Сериал Акварели смотреть онлайн

О чем сериал «Акварели»: Ася  не помнит ничего из своего детства. Жизнь для нее началась в одиннадцать лет в маленькой бедной квартирке с мамой Ириной, которую она любит и с тех пор, жертвуя своим благополучием, спасает от проблем и дурных пристрастий.  Но случайная встреча и роман с Димой невольно погружает девушку в жизнь другой семьи, Васильцовых, – богатой и влиятельной, хранящей мрачные тайны. Ася не догадывается, что главной тайной оказывается она сама. Когда-то Асю звали Настей, но череда трагических событий, происшедших в один день четырнадцать лет назад, круто поменяла ее судьбу...

Сериал Акварели смотрите на канале Украина или онлайн на нашем сайте.

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK