Сериал Акварели смотреть онлайн

О чем сериал «Акварели»: Ася не помнит ничего из своего детства. Жизнь для нее началась в одиннадцать лет в маленькой бедной квартирке с мамой Ириной, которую она любит и с тех пор, жертвуя своим благополучием, спасает от проблем и дурных пристрастий. Но случайная встреча и роман с Димой невольно погружает девушку в жизнь другой семьи, Васильцовых, – богатой и влиятельной, хранящей мрачные тайны. Ася не догадывается, что главной тайной оказывается она сама. Когда-то Асю звали Настей, но череда трагических событий, происшедших в один день четырнадцать лет назад, круто поменяла ее судьбу...

Сериал Акварели смотрите на канале Украина или онлайн на нашем сайте.