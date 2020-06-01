Акварели: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 01.06.2020)

1 июня 2020 20:50 Юлия Крутиева
Акварели: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 01.06.2020)
Акварели: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 01.06.2020)
кадр из сериала

1 июня на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала Акварели.

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Смотрите в 10 серии мелодрамы «Акварели»: Лиле плохо без Аси, Лисицкий с трудом купирует ее приступ. Ася скрывается ото всех, живет в гостинице. Людмила обвиняет дочь Регину в подставе с Региной, она давно видит, что та пытается завоевать любовь пасынка. Все ищут Асю. Первым ее находит Антон. Он настаивает, чтобы она отобрала деньги у Регины, они принадлежат Асе по праву. Встреча с Димой получается сложной. Ася вспомнила, что Лиля убила ее любимого отца, а она – дочь Регины. Регина разоблачена, Дима не желает ее больше видеть и уезжает с Лилей. Лисицкий приходит к Ирине, они оказываются давними знакомыми, и заставляет бросить пить, чтобы вернуть дочь.

10 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Акварели» смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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