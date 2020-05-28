Акварели: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 28.05.2020)

28 мая 2020 20:50 Юлия Крутиева
Акварели: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 28.05.2020)
Акварели: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 28.05.2020)
kino-teatr.ru

28 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию сериала Акварели.

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Смотрите в 8 серии мелодрамы «Акварели»: Регина требует, чтобы Федор активнее осуществлял свой план по избавлению Димы от Аси. Дима знакомится с девушкой Кристиной, которая мечтает устроиться на работу юристом в строительную компанию. Дима обещает ей содействие и знакомит с Региной. Антон начинает копаться в прошлом семьи Васильцовых и узнает, что Ася на самом деле дочь Регины, обворованная и забытая родной матерью. Он обещает Ирине помалкивать до поры. Условие то же – Ася должна быть с ним. Ася получает фотографии Димы с Кристиной, свидетельствующие о их близости. Она решает порвать с ним, а Дима пытается узнать кто виновен в этой провокации.

8 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Акварели» смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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