Филин: Черные вдовы - смотреть 20 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)

26 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 20 серию сериала Филин.

Смотрите в 20 серии сериала Филин

Новое дело, которое спустили Филину, неожиданно оказывается связанно со старым преступлением - расстрелянным автобусом с детьми. Туда же Киру выводит и расследование смерти Косого. Марго признается в конце серии - в автобусе была ее дочь. Она ищет ее убийц (поскольку недавно узнала от информатора, что люди, которые сидят за это преступление - не виноваты, единственная ниточка - банда, через которую преступники, вероятно, получили оружие, а затем - Косой, но и его убили.

20 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите в 14:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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