Филин: Черные вдовы - смотреть 20 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)

26 мая 2020 14:30 Александр Кива
Филин: Черные вдовы - смотреть 20 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)

26 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 20 серию сериала Филин.

Читайте такжеАктер сериала Филин Федор Ольховский: Работу домой не приношу
Смотрите в 20 серии сериала Филин

Новое дело, которое спустили Филину, неожиданно оказывается связанно со старым преступлением - расстрелянным автобусом с детьми. Туда же Киру выводит и расследование смерти Косого. Марго признается в конце серии - в автобусе была ее дочь. Она ищет ее убийц (поскольку недавно узнала от информатора, что люди, которые сидят за это преступление - не виноваты, единственная ниточка - банда, через которую преступники, вероятно, получили оружие, а затем - Косой, но и его убили.

20 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите в 14:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

сериалы Филин сериалы онлайн сериал Филин

Материалы по теме

Филин: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)
Сериалы

Филин: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)
Гроза девичьих сердец: Блондинка раскроет секрет, каков ведущий Нового канала в постели
Новости

Гроза девичьих сердец: Блондинка раскроет секрет, каков ведущий Нового канала в постели
В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу
События

В Киеве открылся автокинотеатр на Левом берегу
Від пацанки до панянки-4: что думают завучи Школы леди о победительнице проекта
Новости

Від пацанки до панянки-4: что думают завучи Школы леди о победительнице проектаЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK