Акварели: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 27.05.2020)
27 мая 2020 20:50
Акварели: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 27.05.2020)
kino-teatr.ru
27 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала Акварели.
«Акварели»: Дима рассказывает Регине об Асиных подозрениях в отношении Загорского. Регина не верит, но предлагает перевезти Лилю в ее дом. Так в нем появляется Ася. Она явно раздражает Регину, но вызывает симпатию у Людмилы, матери Регины и Игоря. Вике становится известно от Игоря, что новая пассия Димы фактически живет в их доме и у них с Димой все хорошо. Вика не собирается сидеть сложа руки, она знакомится с Асей и заявляет свои права на Диму. Регину сближение Димы с Асей нервирует, она испытывает к Диме отнюдь не материнские чувства. Федор подпаивает Ирину, чтобы выяснить, что Ася знает о своем прошлом.
6 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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