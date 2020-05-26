Акварели: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)

26 мая 2020 20:50 Юлия Крутиева
Акварели: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)
Акварели: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 26.05.2020)
kino-teatr.ru

26 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию сериала Акварели.

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Смотрите в 4 серии мелодрамы «Акварели»: Дима из благодарности за Лилю и явной симпатии к Асе выплачивает их долг. Антон пытается состряпать против Аси уголовное дело об отравлении матери. Александр вместе с беременной возлюбленной попадает в аварию, Рита погибает. Следователь Березин находит следы злого умысла в произошедшей аварии и допрашивает Регину. Но дело у него забирают и передают проплаченному следователю Соколову. Регина понимает, что авария – дело рук Федора, но оправдывает себя. Она такого указания не давала. Загорский обеспокоен улучшением состояния Лили. Дима порывает отношения со своей бывшей девушкой Викой.

4 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Акварели» смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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