Акварели: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)

25 мая 2020 23:20 Юлия Крутиева
Акварели: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
Акварели: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
кадр из сериала

25 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Акварели.

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Смотрите в 3 серии мелодрамы «Акварели»: В жизни Регины наступают не лучшие времена. Александр встретил другую женщину и собирается прервать отношения с Региной. Этого она допустить не может. Но не потому, что боится потерять любовь. Все дело в деньгах. Они с Александром – полноправные партнеры в бизнесе. Рядом с Региной всегда ее верный помощник Федор, и потому многие проблемы решаются быстро и без участия самой Регины. Ася меняет дозировку лекарств Лиле, и пациентке становится лучше. Антон продолжает домогаться Асю, опускаясь до угроз и шантажа/

3 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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