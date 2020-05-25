Филин: Трофей - смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)

25 мая на канале Украина вышла 17 серия сериала Филин — смотрите онлайн прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 17 серии сериала Филин

Из частного детского сада исчезают два мальчика, один из которых сын богатого бизнесмена от первого брака, а второй - внук пожилой няни одной из групп.

Отец одного из мальчиков рассказывает, что в последнее время его сын часто рассказывал о каких-то странных детках, которые могут забрать и отвести к мертвым родственникам.

Дело срочное и абсолютно тупиковое, поскольку камеры в саду не работали, и свидетелей исчезновения мальчиков нет, никто не просит выкуп за малышей.

Но искуственному интеллекту Филин все же удастся расследовать это запутанное преступление.

17 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите нлайн на нашем сайте TV.UA.

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