Акварели: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
25 мая 2020 21:50
Акварели: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
kino-teatr.ru
25 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию сериала Акварели.
«Акварели»: Проходит 14 лет. Ася из-за материальных проблем в семье вынуждена прервать учебу в медицинском институте и устроиться работать медсестрой в частную психиатрическую лечебницу доктора Загорского, где все эти годы содержится Лиля. Благодаря этой работе она и встречается с Димой. Молодые люди не узнают друг друга, но симпатия между ними возникает. Ася понимает, что лечение Лиле назначено неправильно, и она права. Все эти годы Загорский по требованию Регины поддерживает невменяемость Лили. Празднование дня рождения Аси омрачается приходом судебного пристава.
2 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.