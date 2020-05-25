Акварели: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
25 мая 2020 20:50
Акварели: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
kino-teatr.ru
25 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию сериала Акварели.
мелодрамы «Акварели»: Семья Васильцовых – Регина, ее муж Михаил, мать Людмила и дети Игорь и Настя – и семья Ясеневых – Лиля, Александр и их сын Дима – дружат давно. Их связывает общий бизнес, соседство и добрые отношения. Их дети Дима и Настя – тоже лучшие друзья. Дима мечтает стать художником и любит рисовать портреты Насти акварельными красками. Но никто не знает, что Михаил Васильцов уже перевел все деньги с общих счетов на свой личный и собирается покинуть страну вместе с любовницей и дочерью Настей, в пользу которой на всякий случай составил завещание.
1 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.