Акварели: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 01.06.2020)
1 июня 2020 23:30
Юлия Крутиева
Акварели: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 01.06.2020)
кадр из сериала
1 июня на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию сериала Акварели.
Смотрите в 12 серии мелодрамы «Акварели»
: Диму все пытаются убедить в виновности Аси, подтасовывают факты и в какой-то момент им овладевают сомнения. Это добивает Асю, она готова сознаться в чем угодно. На Диму начинается охота, его заманивает к себе Регина, но ничего не получается. Вика действует с большим успехом, утешая Диму и соблазняет его. Но наутро он говорит, что продолжения быть не может. Людмила приходит к следователю Соколову с заявлением, что она убила Лилю, дабы избавить ту от мучений.
12 серию сериала «Акварели» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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