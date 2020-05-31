Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
31 мая 2020 20:30
Юлия Крутиева
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
пресс-служба канала 1+1
В воскресенье, 31 мая, в 21:00 на канале 1+1 состоится премьера 4-серийной картины Елена Прекрасная.
По сюжету сериала «Елена Прекрасная»
, писатель Дмитрий Ресничкин создает популярные романы, но остается неизвестным из-за непривлекательной внешности. Его произведения выходят под именем и с фотографией на обложке издателя Эдуарда Громова. Красивая жена Дмитрия Елена мечтает стать знаменитой благодаря успешной карьере мужа, посещая с ним презентации и другие светские мероприятия. Для этого она убеждает Дмитрия решиться на пластическую операцию и больше не стесняться своей внешности. Но семейная пара даже не подозревает, чем обернется такое решение.
Сериал Елена Прекрасная от 31.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
T/c Елена Прекрасная (1 серия)
T/c Елена Прекрасная (2 серия)
T/c Елена Прекрасная (3 серия)
T/c Елена Прекрасная (4 серия)