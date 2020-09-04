Выжить любой ценой 2 сезон 2 серия: смотреть онлайн от 28.08.2020
4 сентября 2020 10:12
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 2 серию онлайн
28 августа на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 2 серию 2 сезона комедийного сериала Выжить любой ценой.
Выжить любой ценой: Наконец-то у Саши долгожданный отпуск! За год супруги насобирали приличную сумму на отдых, поэтому Вика активно ищет путевку в Египет на пятерых. Счастливая женщина отправила Сашу с документами в турагенство. Но оказалось, что он немного гульнул на отложенные деньги, поэтому отправился сначала к Егору, а затем к Петровичу и в бар за советом. Бережок ищет дополнительный и быстрый способ заработка. Кредит? Ставки на спорт? Или придется признаться во всем жене? Между тем Вика также решила подзаработать денег и сделать маникюр собачке Яны. Пришлось хорошо потрудиться, чтобы вернуть Бетти в надлежащем виде. Заплатит ли за такой сервис Егор? А «изюминкой» станет кредит Галины Федоровны. Откуда он взялся и почему она должна выплатить банку крупную сумму денег до конца недели?
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