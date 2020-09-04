Выжить любой ценой 2 сезон 3 серия: смотреть онлайн от 28.08.2020
4 сентября 2020 10:21
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 3 серию онлайн
28 августа на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 3 серию 2 сезона комедийного сериала Выжить любой ценой.
Выжить любой ценой: Что ж, тёща вернулась, и приключения Саши продолжаются! В этот раз Галина Федоровна заставила зятя помочь Николю Петровичу с ремонтом. Чем на самом деле занимаются мужчины? И почему Галина Федоровна после визита к ним сама пойдет в бар за пивом? Тем временем Лёшке нужна помощь с подготовкой к уроку истории. Соседский дед увидел у мальчика деньги и стал его репетитором. Где горе-репетитор будет заниматься с ребенком? Вика в этой серии работает дома и делает Яне маникюр. Смогут ли девушки спокойно закончить начатое, если Егор постоянно просит Яну отойти с ним? И почему в конце дня он сам будет с накрашенными ногтями?
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