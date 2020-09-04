Выжить любой ценой 2 сезон 4 серия: смотреть онлайн от 28.08.2020
4 сентября 2020 10:24
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 4 серию онлайн
28 августа на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 4 серию 2 сезона комедийного сериала Выжить любой ценой.
Выжить любой ценой: В этот день у Саши лопнуло терпение! Галина Федоровна занимает слишком много места в квартире. Поэтому тёща и зять решают поделить квартиру пополам. Теперь везде наклеена граница и родственники учатся жить по-новому. А Вика ищет новое место для работы. Несмотря ни на что, ремонт продолжается. Петровичу нужно перенести несколько килограмм песка с первого этажа в квартиру. Вместе с соседом они решили нанять грузчиков за деньги. Вот только где их взять? Тут на помощь приходит Вика с предложением платить Петровичу арендную плату за место для работы с клиентами. Теперь у неё этих клиентов станет намного больше… Вот только всё, как обычно, не так просто.
Смотрите 4 серию сериала Выжить любой ценой 2 сезона онлайн на нашем сайте tv.ua.