Однажды под Полтавой-11: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 27.10.2020)
27 октября 2020 18:45
Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-11: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 27.10.2020)
пресс-служба
27 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.
Смотрите в 4 серии ситкома Однажды под Полтавой-11
: под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.
4 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите в 18:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.