Папа рулит: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 26.10.2020)

26 октября 2020 22:01 Юлия Крутиева
Папа рулит: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 26.10.2020)
Папа рулит: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 26.10.2020)
instagram.com/tet_tv

26 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию сериала Папа рулит.

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Смотрите во 2 серии ситкома Папа рулит: Саша решил отблагодарить брата за то, что тот страхует его на работе в то время, которое надо проводить с детьми. Он пригласил его на футбольный матч сборной. В то же время Настя чувствует, что они с мужем начали проводить меньше времени вместе с тех пор, как она ушла на работу. Поэтому когда женщина случайно находит билеты на футбол, то решает, что муж решил повторить их первое свидание, которое происходило именно во время матча сборной. Теперь Саше придется выбирать, чьи ожидания не оправдать – брата или жены.

2 серию сериала Папа рулит смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Папа рулит смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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