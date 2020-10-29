Однажды под Полтавой-11: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)

29 октября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-11: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)
Однажды под Полтавой-11: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)
пресс-служба

29 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.

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Смотрите в 8 серии ситкома Однажды под Полтавой-11: под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.

8 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите 29.10.2020 в 18:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой-11 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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