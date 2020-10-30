Однажды под Полтавой-11: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.10.2020)

Однажды под Полтавой-11: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.10.2020)

30 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.

Смотрите в 9 серии ситкома Однажды под Полтавой-11 : под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.

9 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите 30.10.2020 в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Однажды под Полтавой-11 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.