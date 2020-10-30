Папа рулит: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.10.2020)
30 октября 2020 01:40
Юлия Крутиева
Папа рулит: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.10.2020)
кадр из сериала
30 октября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 серию сериала Папа рулит.
Смотрите в 9 серии ситкома Папа рулит
: Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце. После того, как жена вернется на работу из декретного отпуска, папа поймет, что быть отцом большого семейства гораздо сложнее, чем казалось раньше. Но отступать поздно, вызов принят!
9 серию сериала Папа рулит смотрите 30.10.2020 в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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