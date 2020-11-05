Однажды под Полтавой-11: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 06.11.2020)
5 ноября 2020 22:55
Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-11: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 06.11.2020)
пресс-служба
6 ноября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.
Смотрите в 15 серии ситкома Однажды под Полтавой-11
: под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.
15 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите 06.11.2020 в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии ситкома Однажды под Полтавой-11 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.