Однажды под Полтавой-11: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.11.2020)
9 ноября 2020 18:15
Однажды под Полтавой-11: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.11.2020)
пресс-служба
9 ноября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 16 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.
Однажды под Полтавой-11: под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.
16 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.