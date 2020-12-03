Пришелец: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 03.12.2020)
3 декабря 2020 00:40
Пришелец: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 03.12.2020)
кадр из сериала
3 декабря на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 серию сериала Пришелец.
Пришелец: молодая семейная пара только-только начала налаживать семейный быт и отношения, но тут им на голову сваливается пришелец. Его корабль потерпел крушение, а милая и симпатичная девушка Оксана решает приютить его, в чем убеждает и своего жениха Колю. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям. Но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.
7 серию сериала Пришелец смотрите 03.12.2020 в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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