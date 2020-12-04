Пришелец: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 04.12.2020)

4 декабря 2020 02:10 Юлия Крутиева
Пришелец: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 04.12.2020)
Пришелец: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 04.12.2020)
кадр из сериала

4 декабря на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 серию сериала Пришелец.

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Смотрите в 10 серии ситкома Пришелец: представьте себе Колю и Оксану, молодую пару, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. А Коля еще и предложение руки и сердца готовится сделать. Но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары, совсем рядом с их домом, терпит крушение космический корабль с пришельцем на борту. Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям, но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.

10 серию сериала Пришелец смотрите 04.12.2020 в 19:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Пришелец смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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