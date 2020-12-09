Пришелец: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.12.2020)

9 декабря 2020 01:50 Юлия Крутиева
Пришелец: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.12.2020)
Пришелец: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.12.2020)
пресс-служба

9 декабря на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 серию сериала Пришелец.

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Смотрите в 15 серии ситкома Пришелец: представьте себе Колю и Оксану, молодую пару, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. А Коля еще и предложение руки и сердца готовится сделать. Но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары, совсем рядом с их домом, терпит крушение космический корабль с пришельцем на борту. Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям, но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.

15 серию сериала Пришелец смотрите 09.12.2020 в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Пришелец смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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