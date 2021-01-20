Верь мне: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.01.2021)

20 января 2021 21:06 Александр Кива
Верь мне: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.01.2021)
Верь мне: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.01.2021)
пресс-служба

20 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 4-серийная мелодрама "Верь мне".

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Сюжет мелодрамы Верь мне: Инна Литвиненко с сыном Никитой приезжают в небольшой городок Павловск. Никита недоволен – за последние несколько лет это уже четвертый новый город и мама никогда не объясняет, зачем они все время переезжают.

Тем не менее, постепенно их жизнь налаживается: они снимают жилье у симпатичной одинокой женщины Таи, Инна находит работу в цветочном магазинчике, а Никита идет в школу и записывается в футбольную секцию.

Тая случайно находит среди вещей своей квартирантки паспорт на имя Татьяны Корнеевой с фотографией Инны. И по странному совпадению, в свежей газете Тая видит объявление о том, что некая Татьяна Корнеева разыскивается в связи с открытием наследства. Тая звонит по объявлению.

Через несколько дней в Павловск приезжает Алексей, программист, решивший вернуться в город, где он когда-то родился. Он знакомится с Инной, ухаживает за ней и вскоре между ними начинаются отношения.

Инна не догадывается, что Алексей не случайно приехал в Павловск, и совсем не тот, за кого себя выдает. Алексей работает на людей, от которых Инна скрывается вот уже 10 лет. От них и от полиции, которая ищет ее по обвинению в убийстве банкира Олега Петровского...

1, 2, 2, 4 серии сериала Верь мне от 20.01.2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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