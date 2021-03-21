Папа рулит-3: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.03.2021)

21 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
Папа рулит-3: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.03.2021)
Папа рулит-3: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.03.2021)
кадр из сериала

22 марта на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 серию сериала Папа рулит-3. 14 серию ситкома Папа рулит 3 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 серии ситкома Папа рулит-3: Если в первых сезонах «Папа рулит» зритель подружился с героями сериала, то сейчас пришло время породниться. Саша и Настя очень открытые люди, поэтому с самого начала они делились многими своими проблемами. Теперь зритель узнает об истинных скелетах в шкафу, которые героям ситкома точно не скрыть. Если раньше самым большим ужасом Саши было остаться наедине с дочерью, у которой впервые начались критические дни, то в этот раз он окажется в ловушке – Катя убежит из дома, Настя станет главной на стройке, Даня едва не разобьет автомобиль, а Ева... Ева, как всегда, просто лапочка. В новом сезоне самые большие изменения произойдут в жизни Марка. Они довольно трагические и неожиданные.

14 серию сериала Папа рулит-3 смотрите 22 марта в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Папа рулит смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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